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Общество3 июня 2022 6:56

Володин: в усадьбе Столыпина нужно открыть музей в его честь

В Саратове открывается научная конференция «Столыпин.Саратов»
Наталия Калинина
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин

Вячеслав Володин высказал свое мнение по поводу личности Петра Столыпина и заявил о необходимости открыть музей в его честь. Об этом пишут в Телеграм-канале «Володин Саратов».

Сегодня в Саратове открывается научная конференция «Столыпин.Саратов».

- Личность самого Столыпина исследована недостаточно. В планах на будущий год отселить противотуберкулезную больницу в центре города. Отреставрировать усадьбу Столыпина и сделать в ней музей его имени.

- Нужно также отремонтировать бывшую Мариинскую гимназию, которая была заложена при Петре Столыпине, а затем там был авиационный техникум, - заявил Володин и пожелал успехов тем, кто приехал на конференцию.

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