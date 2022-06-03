Фото: ГИБДД

В Заводском районе Саратова в ДТП пострадал байкер. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД региона.

Вчера, 2 июня , в 11 часов 45 минут в Саратове произошло ДТП.

Авто и мотоцикл столкнулись напротив д. 6 по ул. Чернышевского. В ДТП попали Volkswagen Polo под управлением 46-летнего мужчины за рулем и мотоциклиста 48 лет за рулем Honda.

В результате ДТП байкер госпитализирован.

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