фото из соцсетей

В Саратове прохожие помогли утке с утятами перейти дорогу. Об этом стало известно из социальных сетей.

Вчера, 2 июня, одна из подписчиц городского сообщества «Заводской Online Саратов» проезжая на велосипеде по мосту в районе 4-ого жилучастка заметила утку и утят, переходивших дорогу. Взрослая утка смогла преодолеть преграду в виде возвышенности, а вот выводку утят потребовалось помощь подоспевших саратовцев, подсадивших птенцов на бордюр.

Утиное семейство быстро скрылось в кустах за тротуаром.

В комментариях саратовцы массово умилялись как необычным гостям, так и поступку прохожих, а так же спорили, шли утки к Волге или же от нее.

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