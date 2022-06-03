На сегодня, 3 июня, в Саратовской области коронавирусом заразились еще 88 человек. Зарегистрировано 252 742 зараженных за весь период эпидемии. Выздоровело с начала эпидемии 245 690 человек, за сутки — 93. В стационарах региона остаются 341 человек, на амбулаторном — 829.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет — 11;

- 7-14 лет — 4;

- 15-17 лет — 1;

- 18-29 лет — 6;

- 30-49 лет — 20;

- 50-64 лет — 15;

- 65 и старше — 31.

С пневмонией поступили 10 человек, с признаками ОРВИ — 78.

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