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Происшествия3 июня 2022 6:06

В Саратове дача загорелась во время ремонта

Мужчина проводил кровельные работы и нарушил правила пожарной безопасности
Евгений Бадиков
Фото: ГУ МЧС

Фото: ГУ МЧС

В Саратове дача загорелась во время ремонта. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Вчера, 2 июня в Саратове, загорелась кирпичная дача. Мужчина проводил кровельные работы по адресу 5-ый Факельный проезд при помощи огня и нарушил правила пожарной безопасности. Огонь перекинулся на мансарду, площадь пожара составила 20 квадратных метров. Тушением занимались два пожарных расчета, мужчина пострадал, его госпитализировали в ожоговый центр.

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