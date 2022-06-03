Фото: ГУ МЧС

В Саратове дача загорелась во время ремонта. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Вчера, 2 июня в Саратове, загорелась кирпичная дача. Мужчина проводил кровельные работы по адресу 5-ый Факельный проезд при помощи огня и нарушил правила пожарной безопасности. Огонь перекинулся на мансарду, площадь пожара составила 20 квадратных метров. Тушением занимались два пожарных расчета, мужчина пострадал, его госпитализировали в ожоговый центр.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.