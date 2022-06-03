Роман Бусаргин поручил доработать программу развития области

Роман Бусаргин

Роман Бусаргин поручил доработать программу соцэкономразвития области. Об этом сообщил официальный телеграм-канал правительства Саратовской области.

Сегодня, 3 июня, врио губернатора Роман Бусаргин провел первое заседание рабочей группы, в состав которой вошли депутаты, руководители отраслевых предприятий, представители МСП, ученые.

Основные параметры проекта программы озвучил министр экономического развития Андрей Разборов.

Документ содержит в себе шесть основных направлений: сохранение населения, здоровье и благополучие людей, возможности для самореализации, комфортная и безопасная среда, инвестиции, достойный и эффективный труд, цифровая трансформация.

По каждому направлению предусмотрены целевые показатели, за выполнение которых будут отвечать профильные министерства и ведомства. В числе показателей, которые планируется достичь за два года, – стабилизация численности населения, повышение продолжительности жизни, рост реальных доходов.

Врио главы региона Роман Бусаргин поручил добавить в программу ряд ключевых показателей, в их числе – зарплата и количество инвестпроектов по отраслям, численность сельского населения, качество образования, протяжённость отремонтированных дорог, число жителей, получающих качественную питьевую воду.

— Должен быть системный подход, задействованы все уровни и органы власти. Программа с четкими сроками, понятными отраслевыми показателями. За их выполнение будет спрос с конкретных руководителей. Нужно установить такие плановые параметры, которые позволят Саратовской области через два года улучшить позиции по основным показателям среди регионов ПФО, - поставил задачу Роман Бусаргин.

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