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Общество3 июня 2022 5:27

Пропавшего 86-летнего пенсионера нашли мертвым

Виктор Чекалин пропал в Энгельсе 16 апреля
Евгений Бадиков
Фото: Лиза Алерт

Фото: Лиза Алерт

Пропавшего 86-летнего пенсионера нашли мертвым. Об этом информирует страница поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсетях.

16 апреля в Энгельсе пропал 86-летний песионер. Виктор Иванович Чекалин отличался небольшим ростом и передвигался с палочкой. Мужчина вышел из дома и не вернулся.

Сегодня, 3 июня, волонтеры поискового отряда сообщили о смерти пожилого мужчины.

— Найден, погиб, - написали волонтеры без уточнения деталей.

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