Фото: Лиза Алерт
Пропавшего 86-летнего пенсионера нашли мертвым. Об этом информирует страница поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсетях.
16 апреля в Энгельсе пропал 86-летний песионер. Виктор Иванович Чекалин отличался небольшим ростом и передвигался с палочкой. Мужчина вышел из дома и не вернулся.
Сегодня, 3 июня, волонтеры поискового отряда сообщили о смерти пожилого мужчины.
— Найден, погиб, - написали волонтеры без уточнения деталей.
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