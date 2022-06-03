Фото: Лиза Алерт

Пропавшего 86-летнего пенсионера нашли мертвым. Об этом информирует страница поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсетях.

16 апреля в Энгельсе пропал 86-летний песионер. Виктор Иванович Чекалин отличался небольшим ростом и передвигался с палочкой. Мужчина вышел из дома и не вернулся.

Сегодня, 3 июня, волонтеры поискового отряда сообщили о смерти пожилого мужчины.

— Найден, погиб, - написали волонтеры без уточнения деталей.

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