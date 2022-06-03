фото: Октябрьское ущелье

В Саратове будет солнечно и жарко. Об этом сегодня, 3 июня, сообщает Приволжское УГМС.

Сегодня, 3 июня, в Саратове обещают от +17 градусов с утра до +27 градусов в разгар дня, после полудня ожидается небольшая облачность. Ветер будет дуть южный/юго-восточный 4-9 м/с с порывами до 12 м/с.

В Саратовской области переменная облачность, утром и днем местами в Правобережье небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Температура воздуха утром от +13 градусов, местами в Левобережье от +8 градусов, днем разогреет до +31 градусов. Ветер дует северо-восточный со скоростью 4-9 м/с, местами порывы до 13 м/с.

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