фото: архив КП
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Владимир Путин наградил пятерых жителей Саратовской области. Соответствующий указ сегодня, 2 июня, опубликован на портале правовой информации.
Президент России Владимир Путин отметил труд жителей Саратовской области.
Почетное звание «Заслуженный деятель науки РФ» присвоено доктору экономических наук, члену-корреспонденту РАН, главному научному сотруднику Поволжского агропромышленного комплекса - обособленного структурного подразделения ФГБУ «Саратовский научный центр РАН» Евгению Заворотину.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» отмечены трудовые успехи директора Энгельсского дома-интерната для престарелых и инвалидов Сергея Сафошкина.
Заместитель главврача Балаковской городской клинической больницы Елена Кочетова удостоена звания «Заслуженный работник здравоохранения», а звание «Заслуженный работник транспорта» получил начальник Саратовской дирекции связи Центральной станции связи регионального филиала «РЖД» Владимир Филимонов.
За заслуги в научно-педагогической деятельности и подготовке квалифицированных кадров почетную грамоту получил директор Поволжского института управления имени Столыпина Виктор Чепляев.
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