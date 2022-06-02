фото: архив КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владимир Путин наградил пятерых жителей Саратовской области. Соответствующий указ сегодня, 2 июня, опубликован на портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин отметил труд жителей Саратовской области.

Почетное звание «Заслуженный деятель науки РФ» присвоено доктору экономических наук, члену-корреспонденту РАН, главному научному сотруднику Поволжского агропромышленного комплекса - обособленного структурного подразделения ФГБУ «Саратовский научный центр РАН» Евгению Заворотину.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» отмечены трудовые успехи директора Энгельсского дома-интерната для престарелых и инвалидов Сергея Сафошкина.

Заместитель главврача Балаковской городской клинической больницы Елена Кочетова удостоена звания «Заслуженный работник здравоохранения», а звание «Заслуженный работник транспорта» получил начальник Саратовской дирекции связи Центральной станции связи регионального филиала «РЖД» Владимир Филимонов.

За заслуги в научно-педагогической деятельности и подготовке квалифицированных кадров почетную грамоту получил директор Поволжского института управления имени Столыпина Виктор Чепляев.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.