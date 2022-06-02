фото: архив КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несколько улиц Ленинского района остались без воды. Об этом сегодня, 2 июня, сообщает ООО «КВС»

Для работ на водопроводных коммуникациях по адресу 2-й Московский пр., 8 сегодня, 2 июня, ориентировочно до 24:00 ограничено холодное водоснабжение абонентов, расположенных по Московскому шоссе, 2 и 3-му Московским проездам.

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