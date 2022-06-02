фото: СУ СК РФ по Саратовской области

Житель Балтайского района зарезал приятеля. Следователями завершено расследование уголовного дела. Об этом сегодня, 2 июня, сообщает СУ СК РФ по Саратовской области.

7 марта 2022 года с 3 часов до 4 часов ночи 37-летний мужчина со своим 57-летним приятелем распивали спиртное в доме по улице Почтовой села Новая Лопастейка Балтайского района Саратовской области. Между ними произошел конфликт, в ходе которого 57-летний мужчина ударил приятеля. Разозлившись, 37-летний мужчина ударил своего товарища в правое бедро кухонным ножом. Испугавшись, злоумышленник попытался оказать неотложную помощь, перетянув ремнем ногу с целью остановить кровотечение, после чего пошел к своей матери, которая вызвала скорую. По дороге в медучреждение потерпевший скончался.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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