Ольга Кожанова. Корсовет 02.06.2022

В Саратовскую область завезли еще 250 тысяч тестов на коронавирус, об этом сегодня, 2 июня, сообщила глава саратовского Роспотребнадзора Ольга Кожанова.

В регионе было зарегистрировано 854 случая коронавируса за неделю. Показатель заболеваемости снижается, он упал до 35 на 100 тысяч населения. Темпы заболеваемости также снижаются, при этом вырос уровень тестирования. Он достиг 200 на 100 тысяч населения, что является необходимой нормой.

- В 2,4 раза снизилась заболеваемость среди меленьких детей, есть снижение во всех возрастных группах, - отметила Кожанова.

В Саратовскую область было направлено 250 дополнительных тысяч тестов на коронавирус, средства на закупку которых выделил федеральный бюджет.

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