Ольга Кожанова: клещи особо активны в этом году

Клещи!
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Сегодня, 2 июня, глава саратовского Роспотребнадзора Ольга Кожанова рассказала о том, что клещи особо активны в этом году.
- Угроза такого опасного заболевания, как энцефалит остается большой, потому что его переносчики, клещи особо активны в этом году. Сказалась холодная весна и обилие осадков.
- просим обратить внимание глав муниципальных образований на своевременную обработку от клещей в тех местах, где отдыхают люди, - сообщила Кожанова.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.