Ольга Кожанова: клещи особо активны в этом году

Клещи! Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Сегодня, 2 июня, глава саратовского Роспотребнадзора Ольга Кожанова рассказала о том, что клещи особо активны в этом году.

- Угроза такого опасного заболевания, как энцефалит остается большой, потому что его переносчики, клещи особо активны в этом году. Сказалась холодная весна и обилие осадков.

- просим обратить внимание глав муниципальных образований на своевременную обработку от клещей в тех местах, где отдыхают люди, - сообщила Кожанова.

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