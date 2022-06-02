В Калининском районе появилось рекордное количество заразных грызунов

Полевка

Сегодня, 2 июня, глава саратовского Роспотребнадзора Ольга Кожанова назвала район Саратовской области с повышенным риском геморрагической лихорадки. Им оказался Калининский.

В рамках очередного корсовета глава ведомства заметила, что геморрагическая лихорадка остается острой проблемой.

- Информируем о необходимых мерах глав муниципальных районов. Сообщаем о количестве и скоплениях грызунов. В Калининском районе зафиксировано повышенное количество рыжей полевки, которая является переносчиком этого заболевания. Главе муниципалитета уже сообщили о необходимости принять меря, - заявила Кожанова.

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