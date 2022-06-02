Скриншот с сайта Госзакупок

В Саратове провален аукцион на реконструкцию стадиона «Спартак» - объявлен новый. Информация об этом появилась на официальном портале госзакупок.

Итоги торгов подвели вчера, 1 июня. Была подана лишь одна заявка на участие от неустановленного подрядчика, но ее отклонили, сумма актов выполненных работ была меньше половины от суммы общего контракта.

Согласно данным закупки, начальная цена аукциона - 153,3 миллиона рублей. Срок выполнения - 15 сентября 2022 года. Требуется постройка спортзала на 90 человек, раздевалок, душевых, спортзалов и достроить трибуны вместимостью 499 человек. «КП-Саратов» писали о начале строительства трибун еще в ноябре 2021 года.

Сегодня, 2 июня появилась торги объявлены заново. Сумма осталась прежней, аванс составляет 50% процентов. 10 числа торги закончатся, а 15-обещают подвести итоги.

На выполнение работ у подрядчика останется 3 месяца.

Ранее Вячеслав Володин раскритиковал темпы строительства стадиона.

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