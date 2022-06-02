Фото: пресс-служба Саратовского облсуда

В Саратове осудили банду наркодельцов, поставивших на рынок более 5 килограмм мефедрона. Об этом сообщает Саратовский областной суд.

Саратовский суд огласил приговор по громкому делу банды наркоторговцев.

По данным материалов суда, в ноябре 2019 года гражданин Казаков решил заняться сбытом мефедрона на территории области. Он вовлек в процесс своего знакомого Касанова, который был задержан 6 июля 2020 года.

После задержания подельника, Казакову пришлось менять компаньона, и им стал Митрофанов, который выполнял роль «варщика», изготавливая в подвале своего дома в лаборатории запрещенное вещество. Кроме того, в его обязанности входили взвешивание и фасовка готового продукта. Через анонимные телеграм-чаты мужчина набрали пятерых розничных закладчиков (один из которых уже осужден), которые занимались напрямую сбытом товара.

Всего в период с 31 июля 2020 года по 7 апреля 2021 года Митрофанов и Казаков произвели 5330,37 граммов мефедрона.

Суд приговорил лидера «картеля» Казакова к 16 годам лишения свободы, химика Митрофанова - к 15 годам и 6 месяцам, закладчики получили от 6 до 7 лет тюрьмы.

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