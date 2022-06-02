Володин на встрече

В Саратове создадут специальную концепцию для сохранения памятников архитектуры Саратова. О таких планах было заявлено в рамках рабочего визита Вячеслава Володина в Саратовскую область.

Встречи проходила в отреставрированном по инициативе Володина Доме вице-губернатора Александровского. Сохранение памятников архитектуры вызвало активное обсуждение.

- Возбуждаем уголовные дела против других государств за уничтожение памятников, а у нас внутри государства за вандализм ничего не бывает, как правило. Обращался в полицию, присылают отказаные. Предлагаю установить камеры – не могут. Сначала целая история чтобы установить. Потом счетчики. Потом оплата электричества. Прошу рассмотреть возможность льгот на оплату, - заявил ветеран Саратовского авиационного завода Александр Бернадский.

- Мы все дома знаем, формируем реестр, чтобы понять затраты на каждый дом. В других регионах есть положительный опыт, - ответил мэр Саратова Михаил Исаев.

- Вы концепцию хотя бы подготовьте, чтобы в каком-то приближении можно было смотреть. Если дома начнут рушиться, будет беда, - заметил Володин.

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