Администрация Заводского района проверяет проблемные дома застройщика Писного

Беседа с жителями

Администрация Заводского района Саратова проверяет дома, которые сдала фирма застройщика Леонида Писного, о чем сообщается на сайте мэрии.

Жители нескольких многоэтажек пожаловались чиновникам, что условия в их домах не соответствуют стандартам. Ответственность за это несет фирма-застройщик АО «Саратовоблжилстрой», генеральным директором которой является Леонид Писной.

Замглавы администрации района по общественным отношениям Елена Каталевская встретилась с жителями дома № 6 по ул. 5-й Динамовский проезд. На стенах дома обнаружены трещины, подъезды в плохом состоянии, жильцы жаловались на проблемы с водоснабжением.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.