Главой Саратовского областного кардиодиспансера стал доктор наук из Москвы

Владимир Дудаков

Главой Саратовского областного кардиодиспансера стал Владимир Дудаков. Об этом глава минздрава области рассказал в своем телеграм-канале.

Сегодня, 2 июня, министр здравоохранения области Олег Костин рассказал об изменениях на посту главного врача Областного клинического кардиологического диспансера. Пост занял доктор медицинских наук, сердечно-сосудистый хирург, заведующий кардиохирургическим отделением Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского Владимир Александрович Дудаков.

— Новому главному врачу предстоит оперативно и четко скоординировать действия всех учреждений здравоохранения – от первичного звена в районах области до специализированных клиник и отделений регионального центра – таким образом, чтобы пациент с сердечно-сосудистой патологией был на постоянном контроле, чтобы была преемственность лечебной и терапевтической помощи, - дает напутствие Костин.

Поведал министр и еще об одном грядущем назначении - в Краснокутскую районную больницу в должности главного врача придет молодой травматолог-ортопед Андрей Анатольевич Исаев из Саратовской городской детской больнице № 7. — Вместе с ним в Красный Кут поедет и его супруга. Помимо того, что она терапевт, она еще и эндокринолог, а специалист такого узкого направления для любой районной больницы – на вес золота, - резюмировал зампред

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