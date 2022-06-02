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Общество2 июня 2022 13:14

Главой Саратовского областного кардиодиспансера стал доктор наук из Москвы

Назначение Владимира Дудакова на пост прокомментировал глава минздрава региона Олег Костин
Евгений Бадиков
Владимир Дудаков

Владимир Дудаков

Главой Саратовского областного кардиодиспансера стал Владимир Дудаков. Об этом глава минздрава области рассказал в своем телеграм-канале.

Сегодня, 2 июня, министр здравоохранения области Олег Костин рассказал об изменениях на посту главного врача Областного клинического кардиологического диспансера. Пост занял доктор медицинских наук, сердечно-сосудистый хирург, заведующий кардиохирургическим отделением Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского Владимир Александрович Дудаков.

— Новому главному врачу предстоит оперативно и четко скоординировать действия всех учреждений здравоохранения – от первичного звена в районах области до специализированных клиник и отделений регионального центра – таким образом, чтобы пациент с сердечно-сосудистой патологией был на постоянном контроле, чтобы была преемственность лечебной и терапевтической помощи, - дает напутствие Костин.

Поведал министр и еще об одном грядущем назначении - в Краснокутскую районную больницу в должности главного врача придет молодой травматолог-ортопед Андрей Анатольевич Исаев из Саратовской городской детской больнице № 7. — Вместе с ним в Красный Кут поедет и его супруга. Помимо того, что она терапевт, она еще и эндокринолог, а специалист такого узкого направления для любой районной больницы – на вес золота, - резюмировал зампред

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