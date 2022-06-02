Володин: школу в Иволгине сдадут до 1 сентября

Вячеслав Володин

Вячеслав Володин посетил микрорайон Иволгино в Саратове, и заявил, что школы там сдадут до 1 сентября.

В новой школе будет 825 мест и бассейн.

- Сейчас строители пересмотрели графики работы и значительно увеличили количество рабочих на объекте. Они обещают, что школа будет готова к 1 сентября, - сказал Вячеслав Володин и отметил, что нужно набирать коллектив и объявлять набор учеников.

В микрорайоне Иволгино проживают более пяти тысяч человек. На строительство школы было выделено федеральное финансирование в прошлом году.

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