Жительница Саратовской области забила сожителя до смерти по пути на турбазу

Фото: СУ СК Саратов

Жительница Саратовской области в ходе ссоры, случившейся по пути на турбазу, забила сожителя до смерти. Об этом рассказали в СУ СК региона.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 19 октября 2021 года. 50-летняя женщина везла своего 71-летнего сожителя на турбазу в селе Чардым Воскресенского района. Они возвращались из гостей и сильно поссорились в пути. В какой-то момент женщина остановила машину на одной из баз отдыха по пути в Чардым и стала лупить мужчину. Персонал турбазы успокоил ее, после чего пара поехала дальше.

На следующий день самочувствие мужчины ухудшилось. Сожительница повезла его в Саратов к родственникам, которые вызвали «скорую», но спасти пострадавшего не удалось на следующий день он умер.

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