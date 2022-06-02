Фото: архив КП

На пляжах Саратова перед купальным сезоном выгружают песок. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города

Накануне, 1 июня, подрядная организация ООО ПКФ «Нептун» приступила к выгрузке речного песка плавучим краном на территорию Саратовского пляжа по всей береговой линии. Всего завезут 2100 тонн песка. Работы обещают завершить 5 июня.

Помимо этого, «Дирекцией парков и скверов города Саратова» проводятся мероприятия по очистке территории, подключены душевые, обещают установить шезлонги, взяты пробы воды.

Готовится к открытию и пляж на острове Покровские пески. Убрана территория, взяты пробы воды Роспотребнадзором, завершается оформление документации и разрешения для открытия пляжа к использованию.

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