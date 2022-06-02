Вячеслав Володин высказал свое мнение о Бусаргине

Володин в Саратове

Сегодня, 2 июня, в рамках рабочей поездки в Саратов Вячеслав Володин высказал свое мнение о недавно назначенном врио губернатора Романе Бусаргине.

- У Романа Бусаргина большой опыт, он хороший хозяйственник. Всю жизнь работал в Саратовской области, был зампредом, председателем правительства, имеется за плечами серьезный опыт работы в муниципальной власти Саратова и Энгельса, - заявил Володин.

- Конечно, нужно определить приоритеты. Он, насколько я знаю, пишет свою программу, - отметил парламентарий.

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