Глава минздрава РФ похвалил успехи Саратовской области

Олег Костин на совещании

Сегодня, 2 июня, глава минздрава РФ Михаил Мурашко похвалил успехи здравоохранения в Саратовской области в рамках видеоселекторного совещания.

Саратовская область оказалась одним из 12 субъектов, где успешно реализуется программа по медицинской реабилитации нуждающихся жителей. Пациенты охотно идут восстанавливаться после перенесенных болезней.

- Благодарю врачей и жителей за тесное взаимодействие. Призываю активно записываться на диспансеризацию, чтобы на ранней стадии выявлять болезни и предрасположенности к ним, - напомнил глава регионального Минздрава Олег Костин.

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