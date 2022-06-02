В Саратовской области разрешили ловить рыбу с лодок в двух реках

Фото: комитет охотничьего хозяйства

В Саратовской области разрешили ловить рыбу с лодок на Хопре и Медведице, а также во всех их притоках. Об этом сообщили в телеграм-канале комитета охотничьего хозяйства и рыболовства региона.

Снятие ограничений связано с завершением нерестового запрета в Азово-Черноморском бассейне. Открывается сезон для любительской и спортивной рыбалки начиная с 11 июня в Саратовском водохранилище, куда впадают Малый Иргиз и Чигра. Запрос на ловлю с лодок на реках Большой и Малый Узень и их притоках снимут 26 июня.

— Правила нерестового запрета на Волгоградском водохранилище Волги будут действовать до 1 июля. До этой даты лов рыбы разрешён только с берега поплавочной или донной удочкой с одним крючком, либо спиннингом с тремя крючками (двойники и тройники считаются одним крючком), — уточняет комитет охотников и рыболовов

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