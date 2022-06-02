Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 июня 2022 12:16

В Саратовской области разрешили ловить рыбу с лодок в двух реках

Запреты на ловлю в других крупных реках области снимут постепенно в течение месяца
Евгений Бадиков
Фото: комитет охотничьего хозяйства

Фото: комитет охотничьего хозяйства

В Саратовской области разрешили ловить рыбу с лодок на Хопре и Медведице, а также во всех их притоках. Об этом сообщили в телеграм-канале комитета охотничьего хозяйства и рыболовства региона.

Снятие ограничений связано с завершением нерестового запрета в Азово-Черноморском бассейне. Открывается сезон для любительской и спортивной рыбалки начиная с 11 июня в Саратовском водохранилище, куда впадают Малый Иргиз и Чигра. Запрос на ловлю с лодок на реках Большой и Малый Узень и их притоках снимут 26 июня.

— Правила нерестового запрета на Волгоградском водохранилище Волги будут действовать до 1 июля. До этой даты лов рыбы разрешён только с берега поплавочной или донной удочкой с одним крючком, либо спиннингом с тремя крючками (двойники и тройники считаются одним крючком), — уточняет комитет охотников и рыболовов

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.