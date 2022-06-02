В Гагаринском районе строят четыре водонапорные башни

Водонапорная башня

В Гагаринском районе Саратова строят четыре новые водонапорные башни. Об этом сообщает городская администрация.

Председатель комитета по жильно-коммунальному хозяйству Максим Сиденко рассказал о скором запуске водонапорных башен в селе Рыбушка и поселке Центральная усадьба совхоза «15 лет Октября».

Сейчас сдана одна водонапорная башня, по трем другим работы завершаются.

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