В Гагаринском районе строят четыре водонапорные башни

Водонапорная башня
В Гагаринском районе Саратова строят четыре новые водонапорные башни. Об этом сообщает городская администрация.
Председатель комитета по жильно-коммунальному хозяйству Максим Сиденко рассказал о скором запуске водонапорных башен в селе Рыбушка и поселке Центральная усадьба совхоза «15 лет Октября».
Сейчас сдана одна водонапорная башня, по трем другим работы завершаются.
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