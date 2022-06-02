Росстат: в Саратовской области рекордно быстро падает индекс промышленного производства

Промышленность Фото: Алексей БУЛАТОВ

Саратовская область оказалась первой по скорости падения индекса промышленного производства среди регионов. Таковы данные Росстата, опубликованные сегодня, в рамках доклада «Социально-экономическое положение России».

С начала 2022 года объемы промышленного производства в Саратовской области снизились на 11,2 процента. А по сравнению с предыдущим годом показатели упали на 24 процента.

Стоит отметить, что из 14 регионов Приволжского федерального округа в 10 наблюдается рост производства.

Данные Росстата

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.