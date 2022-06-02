Росстат: в Саратовской области рекордно быстро падает индекс промышленного производства

Промышленность
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Саратовская область оказалась первой по скорости падения индекса промышленного производства среди регионов. Таковы данные Росстата, опубликованные сегодня, в рамках доклада «Социально-экономическое положение России».
С начала 2022 года объемы промышленного производства в Саратовской области снизились на 11,2 процента. А по сравнению с предыдущим годом показатели упали на 24 процента.
Стоит отметить, что из 14 регионов Приволжского федерального округа в 10 наблюдается рост производства.
Данные Росстата
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