Фото: Минздрав

Саратовские хирурги несколько часов боролись за жизнь пациента с последней степенью ожирения. Об этом сообщает пресс-служба минздрава области.

В клинике факультетской хирургии и онкологии Клинической больницы №1 им. С.Р. Миротворцева СГМУ провели сложнейшую операцию.

— В экстренное хирургическое отделение поступил пациент с клиникой острой кишечной непроходимости. Состояние – жизнеугрожающее. У пациента ожирение 4-й степени, УЗИ и рентгеноскопия невозможны. Операция продолжалась несколько часов, в итоге непроходимость была успешно устранена, – рассказывает директор клиники Сергей Капралов.

Больной с последней степенью ожирения на протяжении 15 суток находился на ИВЛ. В результате комплексной интенсивной терапии, усилиями врачей различных специальностей состояние больного стабилизировалось. Идет реабилитация.

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