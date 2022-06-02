Сегодня, 2 июня, в Саратове отключили воду на Тархова, об этом сообщает ООО «КВС».

Идет устранение повреждений на городском водопроводе по адресу: Тархова, 1а. На время проведения работ прекращен подача холодной воды для абонентов улиц: Тархова, 1 - 7а; 13; 15; Лебедева-Кумача, 79; 81.

Восстановить подачу воды коммунальщики обещают к 20.00.

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