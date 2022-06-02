Фото: Яндекс Карты

Представители музея Федина запросили исполнительный лист по сносу «Дома Курихина». Информация появилась в картотеке суда.

Во вторник, 31 мая, юристы Саратовского музея Константна Федина сделали запрос исполнительного листа по вопросу сноса здания ресторана «Джос», связанного с скандальным бизнесменом Сергеем Курихиным в Арбитражном суде Саратовской области.

Арбитражный апелляционный суд оставил решение о сносе Курихинского «Дома» в силе.

Напомним, 16 мая, Двенадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о сносе трехэтажного здания рядом с музеем Федина в Саратове.

Решение о сносе было обжаловано ранее, 14 марта, предпринимателем Надеждой Шиловской, матерью Сергея Курихина.

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