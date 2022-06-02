Предстанет перед судом саратовская чиновница, списавшая фермеру миллионный долг

В Саратовской области экс-замминистра сельского хозяйства «простила» одному из предприятий АПК крупный долг перед государством и теперь предстанет перед судом. Дело уже передано на рассмотрение.

По данным следствия, в 2019 году чиновница уничтожила приказ о принятии мер по возврату в бюджет Саратовской области средств, выданных в 2018 году фермеру, в рамках программы по поддержке АПК. Предприятие задолжало государству более 1 миллиона рублей.

С апреля 2019 года по декабрь 2020 года замминистра, в обход закона, помогла этому злостному должнику получить новые контракты. Общая сумма незаконно полученных субсидий составила более 6,8 млн рублей. Преступление обнаружили сотрудники УФСБ России по Саратовской области. Уголовное дело передано в суд.

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