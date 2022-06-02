Володин обратил внимание на уменьшение обязанностей у мэрии Саратова

Вячеслав Володин

Сегодня, 2 июня, во время рабочей поездки в Саратова Вячеслав Володин обратил внимание то, что у мэрии города стало гораздо меньше обязанностей, чем раньше. При этом штат сотрудников не сокращали.

- Я помню, когда мэр города отвечал за здравоохранение, за образование, за общественный порядок и многое другое. Сейчас здравоохранение стало областной компетенцией, образование и заработная плата – тоже, - обратил внимание парламентарий.

Володин также обратил внимание на необходимость решать проблемы с благоустройством в городе.

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