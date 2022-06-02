Фото: Архив ГУ МВД

Жителя Энгельса осудили на 8 лет за 16 граммов героина. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

По данным следствия, 13 ноября 2021 года в Саратове 28-летний мужчина приобрел 16,2 грамма героина. Часть товара он расфасовал на 7 пакетиков и разложил в виде закладок в Энгельсе. Оставшийся наркотик мужчина держал при себе. Сотрудники полиции задержали его на

В этот же день он спрятал 3,4 грамма наркотика в 7 закладках в Энгельсе. Оставшийся героин мужчина унес с собой. Во время прогулки по улице Персидского его задержали сотрудники полиции.

Заведено уголовное дело, прокуратура поддержала гособвинение. Суд приговорил мужчину к 8 годам колонии строгого режима.

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