В Саратовской области от коронавируса умер пожилой мужчина, об этом сообщает федеральный оперштаб.
За прошедшие сутки от осложнений коронавирусной инфекции скончался один человек, это 79-летний мужчина. Общее количество жертв коронавируса в регионе достигло 5969 человек.
Напомним, всего коронавирусом заразились 252 654 саратовцев.
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