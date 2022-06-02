В Саратовской области от коронавируса умер пожилой мужчина, об этом сообщает федеральный оперштаб.

За прошедшие сутки от осложнений коронавирусной инфекции скончался один человек, это 79-летний мужчина. Общее количество жертв коронавируса в регионе достигло 5969 человек.

Напомним, всего коронавирусом заразились 252 654 саратовцев.

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