Фото: Госавтоинспекция

За сутки в Саратове сбили четырех женщин. Первый день лета оказался неожиданно богат на ДТП, о чем сообщает региональная Госавтоинспекция.

В Ленинском районе авария произошла в 13:15 по адресу Шехурдина, 48. 61-летний водитель Volkswagen Polo сбил 53-летнюю женщину, она была направлена на амбулаторное лечение.

Похожая авария произошла в 16:00 напротив дома № 20 по улице Международная. 51-летняя автоледи сбила 71-летнюю пенсионерку. Пострадавшая попала в больницу.

В 12:45 напротив дома № 31а по Антонова была сбита 30-летняя молодая женщина. Автомобилем «Лада Веста» управлял 47-летний мужчина. Пострадавшая госпитализирована.

В Заводском районе Саратова пострадала 60-летняя женщина. Авария произошла в 7:25 по адресу проспект Энтузиастов, 39. Ее сбил 43-летнй мужчина на автомобиле Dutsun.

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