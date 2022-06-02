Торги за путепровод на Песчано-Уметской заблокированы ФАС

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Торги по строительству путепровода на Песчано-Уметской заблокированы ФАС. Информация об этом появилась на сайт госзакупок.

Мэрия Саратова 11 мая разместила извещение о торгах. Согласно данным карточки, объектом закупки является выполнение работ по строительству путепровода через жд. пути по ул. Песчано-Уметской в Ленинском районе города Саратова. Начальная цена составила 1,702 млрд. рублей. Все три заявки участников были приняты, торги завершились 24 мая. Победителем стала фирма, предложившая 1,685 млрд. рублей.

27 мая, на основании жалобы, поданной московской компанией ООО «С.И.Т.И.» в Федеральную Антимонопольную Службу проведена внеплановая проверка и торги были приостановлены.

Жалоба ООО «С.И.Т.И.»

В жалобе содержатся упоминания о несовпадениях в документах, прикрепленных к карточке торгов в виде обоснования закупки. Так, согласно извещению, объектом закупки является линейный объект, а в дополнительных требованиях прописано, что речь идет о объекте капитального строительства «за исключением линейных объектов», что противоречит прикрепленной документации и ограничивает права участников закупки.

1 июня было опубликовано предписание, согласно которому результаты торгов отменяются и для возобновления торгов до 16 июня необходимо исправить все несоответствия и отменить протокол подачи ценовых предложений.

Путепровод должен был решить вопрос развязки у железнодорожного переезда рядом с дачным массивом.

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