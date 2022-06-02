В Саратове погиб полуторагодовалый мальчик – его тело нашли под окном

ЧП в Саратове

Сегодня днем, 2 июня, в Саратове погиб полуторагодовалый мальчик. Как сообщает СУ СК региона, его тело нашли под окном

Трагедия произошла на улице Тархова. По имеющейся информации, ребенок выпал из окна четвертого этажа и погиб.

Следователи выясняют, где в момент трагедии находились взрослые. Идет доследственная проверка.

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