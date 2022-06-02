Панков о смерти художника Юрия Петрова: это огромная утрата для всех нас

Юрий Петров

Ушел из жизни основатель Вольской художественной школы, Заслуженный художник России Юрий Петров. Соболезнования его родным и близким принес депутат ГД Николай Панков в своем Телеграм-канале «Пара слоV».

- Это огромная утрата для всех нас. Земляки навсегда сохранят память о Юрии Яковлевиче. Соболезнования родным и близким, - пишет парламентарий.

Юрий Яковлевич родился в 1947 году в селе Волково, Марксовского района. В 1973 году окончил Саратовское художественное училище, затем стал членом Союза художников России. Он писал в стиле русского реализма и создал множество интересных работ.

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