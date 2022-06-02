В Саратовской области насчитали почти три миллиона рублей штрафов за посягательства на памятники культуры

В Саратовской области насчитали почти три миллиона рублей штрафов за нарушения в области охраны объектов культурного наследия. Об этом рассказал министр области-председатель комитета культурного наследия Владимир Мухин на семинаре-совещании органов охраны объектов культурного наследия Поволжья.

В прошлом году ведомством провело 294 проверки по объектам культурного наследия. Также составлено 67 протоколов об административных правонарушениях, выдано 44 предписания, направлено 10 исков о принудительном проведении ремонтных работ.

За нарушение области охраны объектов культурного наследия выписано штрафов на 2 млн 830 тысяч рублей.

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