Володин рассказал о постройке взлетно-посадочной полосы в аэроклубе в Дубках

Володин в Саратовской области

В рамках рабочей поездки в Саратовскую область Вячеслав Володин рассказал о постройке взлетно-посадочной полосы в аэроклубе имени Юрия Гагарина в Дубках, над которым ранее взял шефство.

- Сейчас получено финансирование на проведение второго этапа реконструкции, идет строительство гостиницы. В июле завершится ее отделка и комплекс откроется. Рядом сделают детскую площадку, зону отдыха, – сказал Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин отметил, что с июля нужно будет приступить к третьему этапу работ и начать строительство новой взлетно-посадочной полосы с асфальтовым покрытием. Закончить работы планируют до октября.

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