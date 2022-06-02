Фото от очевидца

В центре Саратова пожар в частном доме блокировал движение трамваев. Об этом сообщили очевидцы.

Сегодня, 2 июня, в центре Саратова рядом с галереей «Каштан» на улице Вавилова недалеко горит заброшенный дом.

Прибывшие на место ЧП четыре пожарных расчета вынуждено встали на пути движения трамваев и троллейбусов маршрутов №№2, 3, 9, 10, 11, 16.

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