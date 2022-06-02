Фото: 2гис

В Саратове признали аварийными еще три дома. Информацию об этом опубликовала городская администрация.

Согласно распоряжением главы города Михаила Исаева, в Октябрьском и Заводском районах Саратова три дома признали аварийными.

Два дома подлежат сносу - дом № 13 по улице 2-я Линия в поселке Новый Увек и дом №15 по улице Рабочей. Еще один дом среди аварийных - городская усадьба конца XIX века, расположенная по адресу Шевченко, №49 - памятник архитектуры местного значения. Его необходимо реконструировать до 1 июня 2024 года.

По закону, собственникам необходимо освободить помещения в течение трех месяцев со дня издания распоряжений.

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