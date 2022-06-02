Фото: архив КП

За сутки в Саратовской области коронавирусом заболело 96 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Всего с начала эпидемии в области заболело 252 654 человека.

Выздоровело с начала эпидемии 245 597 человек, из них 124 за прошедшие сутки.

Большинство заболевших находятся на амбулаторном лечении - 832, и еще 351 человек - на стационарном.

Заболевают все возрастные группы, а не только пожилые люди. Так среди детей до 6 лет зарегистрировали 11 случаев, а в самой трудоспособной категории от 39 до 49 лет - 27 случаев.

У 8 заболевших выявлена пневмония, еще у 87 человек симптомы ОРВИ, у одного из пациентов болезнь проходит бессимптомно.

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