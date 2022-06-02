Фото: архив КП
За сутки в Саратовской области коронавирусом заболело 96 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб.
Всего с начала эпидемии в области заболело 252 654 человека.
Выздоровело с начала эпидемии 245 597 человек, из них 124 за прошедшие сутки.
Большинство заболевших находятся на амбулаторном лечении - 832, и еще 351 человек - на стационарном.
Заболевают все возрастные группы, а не только пожилые люди. Так среди детей до 6 лет зарегистрировали 11 случаев, а в самой трудоспособной категории от 39 до 49 лет - 27 случаев.
У 8 заболевших выявлена пневмония, еще у 87 человек симптомы ОРВИ, у одного из пациентов болезнь проходит бессимптомно.
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