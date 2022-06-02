На семи улицах в Саратове отключили воду

Сегодня, 2 июня, в двух районах Саратова отключили воду до вечера, о чем сообщает ООО «КВС».

В поселке Мирный идут работы по адресам Благодатная,1 и Благодатный проезд. До 17.00 прекращена подача холодной воды для абонентов по адресам ул.Благодатная и 1-й Благодатный пр.

В Кировском районе устраняют повреждения по адресу Украинская,8. До 16.00 не будет холодной воды у потребителей по адресам ул.Волгоградская, 2,4,6,8; пр. 50 лет Октября, 1-9,9а; ул.Украинская, 2-й Украинский пр., ул.Дачная.

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