На Чернышевского мотоцикл столкнулся с BMW

Фото: ГУ ГИБДД - Саратов

Вчера вечером, 1 июня, на улице Чернышевского мотоцикл столкнулся с автомобилем BMW, об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, авария произошла в 22.15 на пересечении улиц Чернышевского и Первомайская. Мотоцикл Yamaha и автомобиль BMW.

В результате аварии пострадал 22-летний мотоциклист, он госпитализирован.

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