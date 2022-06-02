На Чернышевского мотоцикл столкнулся с BMW

Фото: ГУ ГИБДД - Саратов
Вчера вечером, 1 июня, на улице Чернышевского мотоцикл столкнулся с автомобилем BMW, об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
По предварительным данным, авария произошла в 22.15 на пересечении улиц Чернышевского и Первомайская. Мотоцикл Yamaha и автомобиль BMW.
В результате аварии пострадал 22-летний мотоциклист, он госпитализирован.
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