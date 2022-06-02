Фото: СГЭТ

Сегодня утром в Саратове встал электротранспорт нескольких маршрутов. Об этом сообщает «Саратовгорэлектротранс» на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

По имеющейся информации, в 6:46 сломался один из составов трамваев маршрута №2.

С проблемами столкнулись и троллейбусы маршрутов №№5, 5А, 7, 11. Из-за обесточки на площади Ленина в 7:39 троллейбусы прекратили движение. Эта же неисправность стала причиной остановки рейсов трамваев третьего маршрута, но, по сообщению организации, в 9:29 «тройки» возобновили движение.

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