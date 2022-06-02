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В Саратове жители Кировского района остались без воды. Об этом сообщает ООО «КВС».

Сегодня, 2 июня, для устранения повреждения водопровода по адресу Придорожная, 25 ограничено холодное водоснабжение абонентов, расположенных в квадрате улиц: Мельничная - 1-й Придорожный пр. - Техническая - Цветочная.

Восстановить водоснабжение коммунальщики обещают к полуночи.

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