Фото: Бадиков Евгений

К середине недели в Саратовскую область пришло настоящее лето. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Сегодня, 2 мая, в Саратове обещают от 20 до 25 градусов выше нуля, переменная облачность местами. Слабый ветер к вечеру станет северо-восточным с порывами до 7 метров в секунду.

В области Переменная облачность,местами в Правобережье слабый дождь. Ветер восточный, юго-восточный, 4...9 м/с, с порывами до 14 м/с. Температура воздуха от 24 до 29 градусов выше нуля.

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