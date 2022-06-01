Жители Елшанки остались без воды до утра. Об этом сообщает пресс-служба ООО «КВС»

Сегодня, 1 июня, из-за ремонта на городском водопроводе часть жителей Ленинского района осталась без воды до утра.

По данным организации, ограничено холодное водоснабжение домов на улицах Операторская, Газопромысловая, Нефтепромысловая, Ново-Московское шоссе.

Вернут воду в дома завтра, 2 июня, в 8:00.

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