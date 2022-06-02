На «фонтан» из нечистот в Саратове обратил внимание Артемий Лебедев

Кадр из ролика

На «фонтан» из нечистот обратил внимание Артемий Лебедев. Об этом стало известно из социальных сетей.

Несколько дней назад в одном из городских сообществ в социальной сети «ВКонтакте» пользовательница опубликовала ролик, на котором в Заводском районе на котором виден прорыв канализации, и грязная вода с нечистотами бьет из-под земли мощной струей, обрызгав территорию вокруг и припаркованный автомобиль. Фонтан из нечистот бил в районе получаса.

Саратовцев возмутил случай, коммунальные службы обещали принять меры.

На инцидент обратил внимание блоггер и дизайнер Артемий Лебедев, поиронизировав в одном из последних выпусков своего шоу над работой коммунальной служб Саратова.

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